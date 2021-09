Sporza en de Europa en Conference League: kijk vanavond naar Olympiakos-Antwerp

Nieuwe Europa League en Conference League

De Europese voetbalbond (UEFA) pakt vanaf dit seizoen uit met de Conference League: die derde Europese beker moet meer clubs uit kleinere voetballanden de kansen geven om Europees te spelen.



AA Gent, de winnaar van de Europe play-offs in de Jupiler Pro League vorig seizoen, is de enige Belgische vertegenwoordiger. Het doorspartelde 3 voorrondes. Nummer 4 Anderlecht botste in de barrage op Vitesse.



De Europa League krimpt zo wat in: geen 48 teams meer (12 groepen van 4), maar 32 (8 groepen van 4), net zoals de Conference League. Voor België treden daarin Genk en Antwerp aan.



De Europa League was het vangnet voor vicekampioen Genk na het verlies in de 3e voorronde van de Champions League tegen Sjachtar Donetsk, nummer 3 Antwerp haalde het na een thriller in de barrage tegen Omonia Nicosia.



De 8 groepswinaars van de Europa League stoten door naar de 1/8e finales, de 8 runners-up spelen in februari een barrage tegen de 8 derdes van de Champions League voor een ticket voor de 1/8e finales.



Hetzelfde idee een niveau lager: de 8 groepswinnaars van de Conference League stoten door naar de 1/8e finales, de 8 runners-up overwinteren ook in een barrage tegen de 8 derdes van de Europa League.



De finale van de Europa League is op 18 mei in het stadion van Sevilla FC, die van de Conference League op 25 mei in het nationale voetbalstadion van Albanië in Tirana.