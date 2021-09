Simone Biles in tranen: "Ik wil niet dat anderen zo'n horror meemaken"

Simone Biles (24), Aly Raisman (27), McKayla Maroney (25) and Maggie Nichols (24) kwamen vandaag in Washington vertellen over het mislukte FBI-onderzoek naar misbruik in de Amerikaanse turnsport.

Biles spaarde haar kritiek niet in de onderzoekscommissie. "Ik zit hier omdat ik niet wil dat anderen zo'n horror meemaken", zei ze met de krop in de keel.

"We zijn allemaal terkortgedaan en verdienen een antwoord. We hebben allemaal het gevoel dat de FBI een oogje heeft dichtgeknepen."