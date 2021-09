Simone Biles in tranen: "Ik wil niet dat anderen dit meemaken"

Simone Biles (24), Aly Raisman (27), McKayla Maroney (25) and Maggie Nichols (24) kwamen vandaag in Washington vertellen over het mislukte FBI-onderzoek naar misbruik in de Amerikaanse turnsport.

Biles spaarde haar kritiek niet in de onderzoekscommissie. "Ik zit hier omdat ik niet wil dat anderen dit meemaken", zei ze met de krop in de keel.

"We zijn allemaal terkortgedaan en verdienen een antwoord. We hebben allemaal het gevoel dat de FBI een oogje heeft dichtgeknepen."

Maroney bevestigde het vermoeden van Biles. "De FBI heeft het misbruik niet alleen links laten liggen, ze hebben mijn getuigenis ook vervalst", zei de 2-voudige wereldkampioene aan sprong.

Biles liet verstaan dat ze nog altijd lijdt onder het misbruik. "Toen de Olympische Spelen van 2020 met een jaar uitgesteld werden, keek ik er niet naar uit om nog eens 365 dagen in de turnhal te trainen. Ik zou er opnieuw geconfronteerd worden met het verleden", sprak een van de beste gymnastes aller tijden.

Larry Nassar zit niet alleen in de cel wegens misbruik , maar ook voor het bezit van kinderporno.