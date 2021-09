Ronaldo raakt steward op hoofd: eind goed, al goed met een shirt erbovenop

De vrouw ging tegen de vlakte en had hulp nodig van andere stewards. Ook een schuldbewuste Ronaldo was er als de kippen bij en bekommerde zich om de vrouw.

Het ging snel weer goed met de vrouw én met Ronaldo, want die opende al snel de score in Zwitserland. De match eindigde evenwel dramatisch voor Manchester United, met een rode kaart en nog een late nederlaag.

Balen voor Ronaldo en co., maar de Portugees was de steward niet vergeten en hij maakte het helemaal goed met zijn wedstrijdshirt. De steward was in de zevende hemel, die buil verdwijnt wel, maar Ronaldo zal altijd in haar hart zitten.