Het WK veldlopen schuift alweer een jaartje op, nu naar 2023

Het 44e wereldkampioenschap veldlopen stond geprogrammeerd op 19 februari 2022.

Maar door de reisbeperkingen voor Australië tijdens deze coronapandemie is het een onhaalbare kaart om het WK te organiseren.

Het evenement wordt met een jaar verschoven, naar 18 februari 2023.

Het is intussen van 2019 geleden dat er nog een WK veldlopen gehouden is, toen in het Deense Aarhus. Het kampioenschap van dit jaar was al met een jaar uitgesteld naar 2022 vanwege corona.