Genk-voorzitter Croonen: "We hebben een kern die in Europa iets wil realiseren"

Racing Genk begint vanavond in Wenen aan zijn Europa League-campagne. Voorzitter Peter Croonen wil dit seizoen zowel in de competitie als in Europa meestrijden voor de knikkers: "Onze kern is kwalitatief, ook in de breedte."

"Jammer van CL, maar wel blij dat we in Europa League kunnen spelen"

Genk begint vanavond op bezoek bij Rapid Wenen aan zijn Europese groepsfase. Niet in de Champions League, na de verloren kwalificatie tegen Sjachtar Donetsk, wel in de Europa League. Genk-voorzitter Peter Croonen kijkt ernaar uit.

"Tegen Sjachtar kregen we de kans om Champions League te spelen tegen een sterke tegenstander, vroeg op het seizoen. Het is spijtig dat het niet gelukt is, maar we zijn wel blij dat we nu Europa League kunnen spelen." "Het wordt een mooie verplaatsing naar Wenen, tegen een echte traditieclub. Beide ploegen zullen scherp staan, maar wij gaan het veld wel op om te proberen winnen."

Het wordt een mooie verplaatsing naar Wenen, maar wij gaan het veld wel op om te proberen winnen. Peter Croonen

Door de intrede van de Conference League is het niveau in de Europa League dit jaar wat gestegen. Wordt het moeilijker dan anders om Europees te overwinteren? "Overwinteren blijft alvast de doelstelling", zegt Croonen. "Dat is ook mogelijk in deze groep, maar geen zekerheid. Het zijn mooie verplaatsingen, naar Wenen, Zagreb en Londen, en sportief liggen er mogelijkheden. Na de groepsfase zal het van de loting afhangen, want er zitten grote namen in deze Europa League."

Genk speelde goed tegen Sjachtar, maar kon zich niet plaatsen voor de CL.

"Tevreden over mercato, Lucumi en Onuachu zullen later de stap nog wel zetten"

Genk heeft er een bewogen transferzomer opzitten. Met Ugbo, Trésor en Sadick haalde het enkele versterkingen binnen, maar aan uitgaande zijde stroomden de verwachte miljoenen voor Onuachu of Lucumi niet binnen. Lucumi verlengde deze week zelfs nog zijn contract in Genk.

Is Croonen tevreden? "Heel tevreden. Wat de situaties van Onuachu en Lucumi betreft, hebben we constructief meegedacht. De bedragen die we met hen waren overeengekomen, zijn uiteindelijk niet gekomen, maar daar heeft de coronacrisis ook een grote rol in gespeeld."

"Dat Lucumi nu bijtekent, is een mooi signaal van respect naar de club. Hij is hier graag en wil hier knallen. Beide spelers zullen in de toekomst zeker nog wel die volgende stap zetten. Maar we hebben nu een goede kern die goed samenhangt én in Europa iets wil realiseren."

Onuachu toonde zich dit seizoen alweer belangrijk voor Genk.

"Belangrijk dat de Belgische coëfficiënt omhoog gaat"