Club NXT houdt PSG na late treffer op gelijkspel in de Youth League

Na goed 30 minuten waren de Bruggelingen op achtervolgen aangewezen. De beloftevolle Xavi Simons legde het leer panklaar voor Djeidi Gassama die de 0-1 op het scorebord zette.



Blauw-zwart aasde op een reactie en die kwam er ook net voor de rust. Ibe Hautekiet wist een hoekschop in doel te knikken.





Alles dus terug te herdoen voor de parijzenaars, maar onder de indruk waren ze niet. Xavi Simons had ook een voet in de 1-2, een bal die via Audoor in eigen doel belandde.



Maar Club NXT rechtte de rug. In de absolute slotfase was het weer raak na een hoekschop. Dit keer trof Romeo Vermant, zoon van ex-Bruggeling Sven Vermant, raak op de stilstaande fase.

Zo sprokkelen de beloften een mooi punt tegen de club uit Parijs.