BEKIJK: Noor Vidts krijgt chocolade medaille voor 4e plek in Tokio

Vidts (25) was voor het grote publiek nog een nobele onbekende, maar verraste in Tokio jan en alleman met een knalprestatie op de olympische zevenkamp. In de schaduw van olympisch kampioene Nafi Thiam werd Vidts vierde, op een zucht van brons.

Vidts verraste ook zichzelf met haar prestatie, vertelde ze deze ochtend aan Peter Van de Veire. "Ik had het helemaal niet verwacht. Als iemand me op voorhand had gezegd dat ik vierde zou worden, dan had ik eens goed gelachen."

Uiteindelijk kwam Vidts amper 19 puntjes tekort voor het brons, dat naar de Nederlandse Emma Oosterwegel ging. "Op het eerste moment denk je "dju", maar al snel is dat gevoel toch in trots overgegaan."

Atletiekleek Van de Veire peilde nog even naar Vidts' favoriete en minder favoriete onderdelen in de meerkamp. "Speerwerpen is altijd mijn moeilijkste discipline geweest, maar sinds de Olympische Spelen ben ik er daar op vooruit gegaan."

"Als ik zelf nog een atletiekdiscipline mocht kiezen om toe te voegen aan onze meerkamp? Dan kies ik polsstokspringen, dat zou leuk zijn", besloot Vidts.