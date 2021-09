Beerschot-voorzitter over ontslag van Maes: "Ik heb het moeilijk met dat woord"

"Ik heb het wel moeilijk met het woord "ontslag" na de puike samenwerking die we hadden. Peter Maes is een heel fijne man. Emotioneel is dit moeilijk voor mij. Ik noem het liever het einde van onze samenwerking."

"Maar de resultaten vallen tegen. Dan is daar die ijzeren wet: 1 op 21 is te weinig. We moeten vooruitkijken en vinden dat een trainerswissel op dit moment een juiste beslissing is."

"We staan ook vandaag nog achter onze beslissing van enkele maanden geleden om Peter Maes aan te stellen als onze nieuwe trainer. Op dat moment was Peter de juiste man op de juiste plaats", zegt Francis Vrancken, de voorzitter van Beerschot.

Ik heb het moeilijk met het woord "ontslag" na de puike samenwerking die we hadden. Peter Maes is een heel fijne man.

"Misschien hadden we andere keuzes moeten maken"

Is het alleen de schuld van de coach, zijn er misschien minder goeie transfers gedaan, of is er nog een andere reden waarom Beerschot vierkant draait?

Vrancken: "Het is een combinatie van factoren. We hebben trouwens toch wel een aantal goeie wedstrijden gespeeld. Ik blijf erbij: we hebben een zeer goeie ploeg. Ik heb alle vertrouwen in de komende weken en maanden."



"Maandag tegen STVV zag ik een heel gretig Beerschot. We hadden onze kansen, maar hebben ze niet afgemaakt. Als we gewonnen hadden, had de situatie er misschien anders uitgezien. Want ik ben ervan overtuigd dat de spelers veel opgestoken hebben van Peter Maes. De spelers nemen zonder een slecht gevoel afscheid van Peter."



"Kijk: dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van een trainer, ook van het bestuur. Misschien hadden we andere keuzes moeten maken. We zijn niet te beroerd om dat toe te geven."

Wanneer komt er een opvolger? Vrancken: "We spelen onze volgende wedstrijd, tegen Oostende, met Marc Noë als coach. Hij is de ideale man om op korte termijn over te nemen. We gaan het Marc echter niet aandoen om lang met hem door te gaan als coach. Er zijn andere pistes en die gaan we nu rustig bekijken."