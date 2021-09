"Barça is geconfronteerd met de nieuwe realiteit: het is geen Europese top meer"

Barcelona lijkt meer en meer van zijn Europese voetstuk te vallen. De trotse Catalanen gingen in de CL gisteren kansloos onderuit tegen Bayern. Peter Vandenbempt was erbij en stelde de neergang van het grote Barça vast: "Het verschil in kwaliteit was gigantisch."

"Bayern moest zich niet inspannen om Barcelona te domineren"

Een dik jaar na de historische 2-8-afstraffing heeft Barcelona tegen Bayern München opnieuw in het zand moeten bijten. In de poulefase van de Champions League waren de Catalanen meer dan een maatje te klein voor de geoliede machine uit Beieren: 0-3.

Peter Vandenbempt was in Camp Nou en maakt het mee vanop de eerste rij. "Camp Nou was maar voor een derde gevuld. De Catalaanse media hadden zich in de aanloop al uitzonderlijk bescheiden opgesteld. Barça moest de blamage van vorig jaar uitwissen, maar de verwachtingen waren heel voorzichtig."

Terecht, zo bleek, want de thuisploeg speelde helemaal niets klaar. "Bayern heeft zich niet eens moeten inspannen om de wedstrijd te domineren. Barcelona had geen enkele doelpoging tussen de palen, dat was de eerste keer sinds het seizoen 2003-2004."

"Het verschil in kwaliteit was gigantisch, Barça is geconfronteerd met de nieuwe voetbalrealiteit: ze doen vandaag niet mee met de Europese top en eigenlijk al enkele jaren niet meer. Als je door de financiële malaise dan ook nog Messi en Griezmann moet laten gaan in de zomer en je haalt iemand als Luuk de Jong, tja..."



"Er loopt dan wel een Pedri rond, die fantastisch kan voetballen, maar je mag niet van een jongen van 18 jaar verwachten dat hij dat elftal gaat dragen. Bovendien is hij nu nog geblesseerd uitgevallen. Barça zit in de hoek waar de klappen vallen."

De jonge Araujo kreeg geen grip op Lewandowski, die tweemaal scoorde.

"Er was positiviteit in de berusting onder fans"

"Laten we wel niet vergeten dat er nog veel spelers niet bij waren", zegt Vandenbempt. "Fati, Dembélé en Agüero zijn nog niet inzetbaar en Coutinho speelde pas zijn eerste minuutjes van het seizoen. Dat scheelt wel een slok op de borrel." "Koeman moet het doen met wat er is. Als je kijkt naar het elftal waarmee Barcelona de wedstrijd beëindigde: Mingueza, Gavi, Balde, Demir... Als je al die jonge spelers moet inbrengen, dan is er van een wedstrijd geen sprake meer."

Barcelona moet in staat zijn nog door te stoten in de poule. Maar meedoen voor de knikkers in de knockoutfase? Dat zal niet gebeuren.