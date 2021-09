Van Crombrugge na vertrek Bellamy: "Mentaal welzijn wordt nog te veel genegeerd"

Het vertrek van Anderlecht-T2 Craig Bellamy, die met een depressie worstelt, heeft niemand in het Astridpark onberoerd gelaten. Anderlecht-aanvoerder Hendrik Van Crombrugge kwam er maandag in Extra Time op terug: "Het is heel hard aangekomen."

De hoerastemming in Anderlecht werd zondag na de 7-2-zege tegen Mechelen al snel getemperd door een droevige mededeling van assistent-coach Bellamy. De Welshman verlaat Anderlecht door aanslepende mentale problemen.

Ook op Anderlecht-aanvoerder Van Crombrugge maakte het nieuws een grote indruk. "Bellamy gaf aan dat het nodig was om terug voor zichzelf te zorgen. Hij is het na de wedstrijd in de kleedkamer komen zeggen, het was een emotionele toespraak."

"Het is heel hard aangekomen. Ook Vincent Kompany die nooit echt emotioneel is, was er heel hard van aangedaan", getuigde Van Crombrugge.

Bellamy streek in juni 2019 neer in Brussel.

"Het monster is terug"

In de persbabbel na de wedstrijd kon coach Kompany zijn emoties niet onder stoelen of banken steken. Met een krop in de keel deed hij zijn relaas. "Bellamy kampt als sinds jonge leeftijd met klinische depressie. Daar is hij zelf altijd open over geweest." "Het is een beest dat hij twee jaar lang onder controle had, maar nu is het monster terug daar. We zijn verplicht om nu, en niet morgen of overmorgen, hem de kans te geven om terug gezond te worden."

"Vincent heeft nog samengespeeld met Bellamy", vertelde Van Crombrugge. "Hij kent hem ook persoonlijk goed. Bellamy was ook gewoon heel belangrijk in de kleedkamer en in de technische staf."

"Mentale gezondheid wordt nog te veel genegeerd in topsport"

Het vertrek van Bellamy is opnieuw een jammerlijk geval van mentale problemen in de topsport. Blijft het een onderschat fenomeen? "Ik durf niet zeggen dat het geminimaliseerd of gebanaliseerd wordt, maar er wordt wel nog te weinig over gesproken", vindt Van Crombrugge.

"Recent had je nog de gevallen met turnster Simone Biles en tennisspeelster Naomi Osaka en een tijd geleden was er Robert Enke, doelman van de Duitse nationale ploeg, die uit het leven stapte na een depressie." "Voetbal is een vrij conservatieve wereld", gaat Van Crombrugge verder. "Er is veel innovatie op vlak van data en het fysieke aspect, maar er is één pijler in topsport die nog te veel genegeerd wordt." "We hebben tegenwoordig heel veel meetinstrumenten, maar mentale gezondheid is eigenlijk niet te meten. De enige manier is communiceren met elkaar, maar dat vergt heel veel tijd." "Misschien beschouwen spelers het wel als een teken van zwakte om over hun mentale gezondheid te praten?", vraagt Peter Vandenbempt zich af. "Dat Bellamy nu toegeeft dat hij het moeilijk heeft, is net het grootste teken van sterkte. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben", aldus Van Crombrugge.

We hebben tegenwoordig heel veel meetinstrumenten, maar mentale gezondheid is eigenlijk niet te meten.

Van Crombrugge: "Ik zat heel diep tijdens mijn revalidatie"

Van Crombrugge komt zelf ook uit een moeilijke periode. De doelman heeft een revalidatie van 8 maanden achter de rug na een rugblessure. "Het grootste deel van die periode zit je alleen", vertelde hij. "Ik heb het eerste deel van mijn revalidatie bewust thuis gedaan. Na die mentale dip wou ik afstand nemen om mezelf op het juiste spoor te brengen. Het was goed dat de club me daarin ondersteunde, want dat is niet overal zo." "Een revalidatie is heel golvend. Ik heb ook slechte momenten gehad en heb mentaal echt heel diep gezeten. Toen twijfelde ik echt aan mijn toekomst."

Bekijk de passage over Bellamy in Extra Time: