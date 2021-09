Philippe Clement: "We gaan tegen PSG het veld op om zelf te scoren"

Clement: "We hebben alleen maar te winnen"

"PSG is van een heel hoog niveau, maar het wordt het interessant. Van dit moment heeft iedereen als kind gedroomd. Dit wordt voor hen de kans om in de Champions League te bewijzen wat ze kunnen tegen de beste spelers."

"Zij hebben veel kwaliteit, maar wij ook. Qua aanloop wordt het misschien een van de gemakkelijkste wedstrijden van het seizoen, want we hebben alleen maar te winnen en niets te verliezen."

Een kolkend Jan Breydel zal morgen Messi en co opwachten voor de eerste wedstrijd van Club Brugge in de CL. Philippe Clement sprak zijn ploeg naar aanloop van de wedstrijd alvast moed in.

Clement: "We gaan het veld op om zelf te scoren"

Over zijn oorlogsplan wou Clement nog niets kwijt. "Dat vertel ik nooit op voorhand, maar we gaan niet met 11 spelers 90 minuten in onze zestien hangen, dan krijg je sowieso doelpunten binnen. We gaan het veld op om zelf doelpunten te maken en collectief te spelen. Dat is ons voetbal."



"Natuurlijk kunnen we niet hetzelfde spel spelen als tegen Oostende. We zullen een goed evenwicht moeten vinden. We hebben een plan op aanvallend en defensief vlak", bleef Clement wat mysterieus.

"Wat als de drie groten (Messi-Mbappé-Neymar) vooraan starten? Dat zal voor ons iets veranderen. Maar we zullen morgen zien. Ik wil een ploeg zien die uitgaat van de eigen kracht en zich niet blindstaart op de tegenstander."

Heel Europa zal morgen meekijken naar het Europese debuut van Messi bij PSG. Waar staat de Argentijn volgens Clement in de hiërarchie van beste spelers ooit? "Voor mij op nummer één. Maar dat is een persoonlijk verhaal. Ronaldo zal het er niet mee eens zijn, maar Messi is de beste die ik ooit gezien heb."