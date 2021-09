Paul Herygers over het nieuwe seizoen: "Thibau Nys kan veel volk lokken"

Het veldritseizoen is weer begonnen en dat maakt van Paul Herygers een gelukkig man. Onze cocommentator beantwoordt 7 vragen over "de cross". Hier gaan we.

1) We crossen weer voor publiek!

Hoe voelt het om weer aan het seizoen te beginnen? Paul Herygers: "2021 is een "grellig" sportjaar. We hebben de Olympische Spelen gehad, het WK wielrennen staat voor de deur en ook Parijs-Roubaix komt er nog aan." "Op diezelfde dag rijden de crossers de Superprestige in Gieten, een echte klassieker voor mij. Die dreigt nu wat in het water te vallen. Of beter gezegd: in het zand." "Maar ik ben erg blij dat we het veld weer in kunnen duiken. En dan vooral mét publiek", stipt de voormalige wereldkampioen aan. "De fans moeten dit seizoen de grote winnaar zijn."

Terug van weggeweest: de veldritfans.

2) Eerste win, kattengespin? Niet voor Iserbyt

Wordt Iserbyt weer de veelvraat tot de grote 3 komen piepen? Paul Herygers: "Zo ziet het ernaar uit, ja. Vorig weekend heeft hij alvast indruk op me gemaakt in Lokeren. Van start tot finish reed Iserbyt aan de leiding." "Het eerste gewin, is kattengespin? Niet voor Iserbyt. Hij heeft erg goed begrepen dat je zonder de grote 3 je start niet mag missen." "Net als Lars van der Haar", gaat onze cocommentator voort. "Die sprong in Lokeren plots over de balken." "Oké, dat waren geen gigantische balken, maar over een hele cross, wint hij er misschien wel 10 seconden mee. En dan kan je op het podium eindigen."

Eli Iserbyt is meteen op de afspraak.

3) Geen klassementen voor de grote 3, wel entertainment

Met welk doel duiken Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock (in december) het veld in? Paul Herygers: "Voor de klassementen is het laat om dan pas te komen crossen. Zij komen het veld opzoeken als voorbereiding op het wegseizoen. Dat schijnt goed te werken (lacht)." "En voor de supporters en de kijkers is het een prachtig entertainment." "Of ze eind januari ook naar de Verenigde Staten vliegen voor het wereldkampioenschap veldrijden? Dat denk ik wel. Naar Amerika vliegen, dat is tegenwoordig zoals naar de zee rijden."

Naar Amerika vliegen voor een WK? Dat is tegenwoordig zoals naar de zee rijden. Paul Herygers

4) Crossers zullen veel dubbele weekends rijden

Met 16 Wereldbekercrossen zit de veldritkalender 2020-2021 tjokvol. Gaan de veldrijders al die dubbele weekends rijden? Paul Herygers: "Dat denk ik wel. De sponsors hebben er alle belang bij. De veldrijders worden ook allemaal goed betaald tegenwoordig." "Misschien doseren ze af en toe, maar crossen kiezen? Dat zal niet meteen gebeuren. Of toch niet in de eerste maanden."

kalender wereldbeker datum cross winnaar winnares 10/10 Waterloo (VS) 13/10 Fayetteville (VS) 17/10 Iowa (VS) 24/10 Zonhoven 31/10 Overijse 14/11 Tabor (Tsj) 21/11 Koksijde 28/11 Besançon (Fra) 5/12 Antwerpen 12/12 Val di Sole (Ita) 18/12 Rucphen (Ned) 19/12 Namen 26/12 Dendermonde 02/01 Hulst (Ned) 16/01 Flamanville (Fra) 23/01 Hoogerheide (Ned)

5) Thibau Nys kan veel volk op de been brengen

Wordt Thibau Nys (18) op termijn de nieuwe veldritkoning? "Die is echt "mest" aan het maken", antwoordt Paul Herygers met veel bewondering. "En niet alleen op het EK voor beloften. In mei heb ik hem nog zien finishen voor Cavendish in de GP Vermarc. Akkoord, dat was niet voor de eerste plaats, maar toch." "Met zo'n sprint voel ik de bui al hangen. Voor je het weet, volgt Thibau Van Aert, Van der Poel en Pidcock naar de weg." "Hopelijk neemt zijn liefde voor de cross de bovenhand. Want 1 ding is zeker: Thibau Nys kan veel volk op de been brengen in het veld."

Kiest Thibau Nys sneller dan voorzien voor de weg? Paul Herygers hoopt van niet.

6) Om in de gaten te houden: Vlas en Van Empel

Bij de vrouwen zwaait Nederland de scepter. Komt daar snel verandering in? Paul Herygers: "Neen. Toch niet als olympisch kampioene Jolanda Neff op haar berg in Zwitserland blijft en Pauline Ferrand-Prévot in Frankrijk blijft crossen." De weelde is groot in Nederland. Herygers: "Naast de gevestigde waarden komen ze nu ook met Fem van Empel op de proppen. De speelse stijl van de wereldkampioene bij de beloften kan me bekoren." "Wie misschien het dichtst kan aanleunen bij de Nederlandse vrouwen is Kata Blanka Vas. De 20-jarige Hongaarse krijgt Lars Boom als leermeester bij haar ploeg SD Worx. Dat kan interessant worden." En in eigen land? "Daar blijft Sanne Cant ons bezighouden. Ik heb ze zondag nog zien vlammen in de bossen van Herentals. We moeten in Sanne blijven geloven", vindt Herygers.

7) Michel is mijn kopman

Tot slot, hoe voelt het om voor de laatste keer de winter in te gaan met Michel Wuyts? Paul Herygers: "Hij is mijn kopman, ik zijn knecht. Hij kent de uitslagen en de klassementen, ik de techniek en de tactiek." "We zullen mekaar zeker nog treffen als hij met pensioen is. Ik ben hem eeuwig dankbaar voor de kans die ik gekregen heb." "Het is niet makkelijk om hem dat te zeggen", geeft Herygers toe, "maar als we mekaar in de ogen kijken, weet hij dat."