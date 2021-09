Parijs-Roubaix staat voor de deur: 55 km kasseien voor mannen, 17 stroken bij vrouwen

Philippe Gilbert krijgt over enkele weken dus eindelijk een opvolger na zijn glansrijke overwinning in de Hel in het voorjaar van 2019.



De mannen beginnen op zondag 3 oktober om 11 u in Compiègne voor een route van 257,7 kilometer met 55 kilometer kasseien verspreid over 30 sectoren. In 2019 lag het totaal op 54,5 kilometer langs 29 stroken.



Daags voordien, op zaterdag 2 oktober, ziet Parijs-Roubaix voor vrouwen het levenslicht. De dames vertrekken in Denain voor een tocht van 116,4 kilometer.





Hun hindernissenparcours bestaat uit 17 kasseistroken, waarbij de laatste 85 kilometer van het parcours bij de mannen volledig op hun bord wordt gelegd.

Het Bos van Wallers mijden ze, maar onder meer Mons-en-Pévèle en Carrefour de l'Arbre krijgen dus twee koersen voor de prijs van één.

Beide wedstrijden zijn uiteraard live te volgen, te beluisteren en te bekijken op onze platformen.