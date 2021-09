Met deze monsterploeg kan PSG in actie komen (maar niet tegen Club Brugge)

Doelman: Gianluigi Donnarumma (nieuw)

Met Keylor Navas had PSG de voorbije seizoenen al een ervaren keeper in huis, maar deze zomer kwam Gianluigi Donnarumma (22) het team nog versterken. Op het EK schopte de Italiaan het tot speler van het toernooi.

Rechtsback: Achraf Hakimi (nieuw)

Ook nieuw in de Franse hoofdstad is Achraf Hakimi (22). PSG kaapte de international van Marokko voor de neus van Chelsea weg bij Inter. Kostprijs: minstens 60 miljoen euro.

Centrale verdediger: Sergio Ramos (nieuw)

Centrale verdediger: Marquinhos

In ideale omstandigheden speelt Sergio Ramos achterin samen met Marquinhos. De 27-jarige Braziliaan is een vaste waarde bij PSG. Ramos mag hem zelfs aanspreken met "kapitein".

Linksback: Juan Bernat

Ook de Spanjaard Juan Bernat (ex-Valencia en -Bayern) voetbalt al een tijd in de Franse hoofdstad. In Brugge zal u hem niet aan het werk zien. Bernat heeft nog maar net een zware knieblessure achter de rug.

PSG had gehoopt om Theo Hernandez te halen als vervanger, maar de Fransman is in Milaan gebleven. En dus speelt Abdou Diallo (ex-Zulte Waregem) straks meer dan waarschijnlijk nog eens een match in ons land.