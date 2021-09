Het Scheldepeloton: de dopingstrijd van Keisse en het treurige einde van De Fauw

Keisse wordt 4e op de Spelen: "Hollanders speelden vuile rol"

In 2008 mikte Iljo Keisse met Kenny De Ketele op een olympische medaille in de ploegkoers. “Ik was ervan overtuigd dat dat ook zou lukken”, vertelt Keisse.

“Maar toen we aankwamen in het olympisch dorp, had ik last van mijn maag en darmen en voelde ik me slap. De dag van de ploegkoers voelde ik me wel heel goed.”

De Belgen ondernamen in de slotfase van de ploegkoers een alles-of-nietspoging met een snedige aanval. “Als we zelf we rond raakten, pakten we goud. Raakten we niet rond, dan zouden we 4e worden”, blikt Keisse terug.

“De Hollanders hebben daar wel een vuile rol in gespeeld. Zij reden voor de 8e plaats. Op het moment dat we driekwart van een ronde vooroplagen, begonnen de Nederlanders vol op kop te rijden en werden we uiteindelijk nog teruggepakt."

"We eindigden zo 4e op de Spelen en daar ben je echt niks mee. Daar heb ik echt van afgezien. Men spreekt soms van een postnatale depressie. Ik heb echt een postolympische depressie gehad.”