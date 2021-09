Gezien in Extra Time: de pink van Van Crombrugge en de economieles van Kompany

Van Crombrugge had ook nog een anekdote klaar over zijn eerste ontmoeting met zijn huidige coach Vincent Kompany. Dat was niet bij Anderlecht, maar wel bij de nationale ploeg, waar de doelman toen als invaller opgetrommeld werd.

"Ik speelde nog bij Eupen toen. Ik zat aan tafel niet zo ver van Kompany, hij was iets aan het uitleggen over economie, het ging over rendement. Benteke snapte het niet echt, maar toen hij me een vraag stelde gaf ik wel een goed antwoord. Hij was bijna les aan het geven."