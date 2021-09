Dirk Gerlo: "De vraag is waar Goffin op gaat focussen de komende maanden"

"Wil Goffin weer alles op het tennis zetten, zeker nu hij ook gaat trouwen?"

Wat moet Goffin nu de komende maanden doen? Gerlo: "Hij moet enkele vragen zelf beanwoorden: "Waar ben ik nog tevreden mee? Wil ik gewoon een paar jaar meedraaien in de top 50 van de wereld?" Of wil hij nog meedraaien in de top 15, dan zal hij serieus moeten bijschakelen. En dan zal hij weer alles op het tennis moeten zetten."



"De vraag is of hij dat gaat kunnen, als hij nu getrouwd is. Ik moet wel zeggen dat nummer 2 Daniil Medvedev de voorbije jaren ook een paar mentale problemen had. Hij is getrouwd en tot rust gekomen en hij zegt dat hij door zijn huwelijk een veel betere tennisser is geworden, met ook veel meer focus."





"We hebben dat eerder ook gezien bij Gaël Monfils. Die is getrouwd met Elina Svitolina. Hij zei dat hij een beetje een losbol was geworden, dat alles wat rond het tennis hing hem niet meer interesseerde, het was nog wel de fun, maar minder de inspanning."



"De vraag is waar Goffin op gaat focussen de komende maanden. Als hij de focus terugvindt... Puur intrinsiek heeft hij de kwaliteiten om mee te draaien in de top 15, top 20. Top 10 is misschien al te hoog gegrepen met de nieuwe namen. Hij zal dan wel de goesting moeten terugvinden om enorm hard te werken."