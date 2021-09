Deze 27 Belgen kunnen dit seizoen allemaal Champions League spelen

Groep A van Club Brugge, aangekondigd als de "groep des doods", zal Manchester City en Paris Saint-Germain twee keer tegenover elkaar zien staan.

Naast Kevin De Bruyne is ook de jonge middenvelder Romeo Lavia (17), opgeleid bij RSC Anderlecht, aanwezig in de selectie van City. Vorig seizoen was Lavia de beste bij de beloften.

Club Brugge heeft 9 Belgen in de Champions League-selectie staan: Simon Mignolet, Senne Lammens, Ignace Van der Brempt, Brandon Mechele, Noah Mbamba, Tibo Persyn, Hans Vanaken, Mats Rits en Charles De Ketelaere.