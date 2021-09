China is te streng, en dus strijkt WK League of Legends dit jaar neer in IJsland

Er werd al langer gefluisterd over de toekomst van het WK League of Legends, maar eindelijk werd het bevestigd: het zal dit jaar plaatsvinden in Reykjavik en gaat van start op 5 oktober.

Het oorspronkelijke plan was dat "Worlds 21" voor het tweede jaar op een rij in China georganiseerd zou worden. Vorig jaar konden fans genieten van een coronaproof evenement in Shangai. Dit jaar zou het toernooi uitgebreid worden naar vijf andere Chinese steden.



Rond augustus begon de geruchtenmolen echter op volle toeren te draaien. Steeds meer berichten melden een eventuele verhuis naar Europa, iets dat Riot Games – de makers van League of Legends – pas recent bevestigden. De reden voor deze verplaatsing? China’s strenge regels in verband met reisvisa tijdens de pandemie.



Worlds 2021 vindt daarom plaats in de Laugardalshöll Indoor Sporting Arena in Reykjavík, te IJsland. Op deze zelfde locatie vond eerder al de Mid-Season Invitational plaats, een ander League-toernooi.

Van de Play-in Stage tot de Knockout Stage

Esporttoernooien kunnen een soms nogal gecompliceerde structuur aannemen. Worlds 2021 wordt dan ook georganiseerd in de vorm van drie opeenvolgende toernooien.



In de Play-in Stage, die doorgaat van 5 tot en met 9 oktober, nemen tien teams het tegen elkaar op. De ploegen worden verdeeld in twee groepen van vijf en nemen het tegen elkaar op om te zien wie doorgaat naar de volgende ronde, de Group Stage. De winnaar van elke poule stoot sowieso door, samen met één andere ploeg die zichzelf verder moet bewijzen.



Vervolgens is het tijd voor de Group Stage: een competitie met zestien clubs, waaronder enkele nieuwkomers. De ploegen worden hier verdeeld in vier groepen van vier, die telkens twee wedstrijden tegen elkaar spelen. De twee beste teams van elke groep gaan door naar de Knockout Stage, ofwel: de finale.



Tijdens deze Knockout Stage is het tijd voor deze acht beste teams om te bewijzen wie van hen de trofee mee naar huis mag nemen. Ploegen spelen telkens vijf wedstrijden tegen elkaar in een sudden-death competitie tot er uiteindelijk één winnaar overblijft.



Het is dit jaar helaas niet mogelijk om het wereldkampioenschap fysiek bij te wonen, maar elke wedstrijd valt live online te bekijken vanaf 5 oktober.