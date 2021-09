Britten spelen medaille van 4x100m wellicht kwijt door positieve Ujah

De positieve test dateert van 6 augustus, de dag waarop de Britten olympisch zilver wonnen op de 4x100 meter. In de stalen van CJ Ujah werden sporen gevonden van de verboden middelen ostarine en S-23, die kunnen helpen bij een snellere spieropbouw.



Na zijn positieve A-staal was Ujah al voorlopig geschorst sinds 14 augustus, de zaak wordt nu doorverwezen naar de antidopingafdeling van het Internationaal Sporttribunaal (TAS). Die bekijkt nu of de Britten, met ook nog Zharnel Hughes, Richard Kilty en Nethaneel Mitchell-Blake, gediskwalificeerd moeten worden.



Ujah liet in augustus al weten dat hij "gechoqueerd en ontredderd was" en benadrukte "dat hij geen valsspeler is en nooit bewust een verboden middel zou nemen".