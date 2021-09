Belgische voetbalbond gaat op zoek naar 700 nieuwe scheidsrechters

De voetbalfederaties willen niet alleen jongere refs, maar ook meer scheidsrechters met een migratieachtergrond (minstens tien procent).

Daarnaast mikken de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF op meer vrouwelijke refs. Vandaag is amper 2 procent van de scheidsrechters in ons land een vrouw. Dat moeten er binnenkort een derde meer zijn, dankzij een nieuw strategisch plan.

"We zullen de vrouwen en meisjes niet alleen extra coachen, maar geven hen via een specifiek ontwikkeld traject ook de mogelijkheid om naast jeugdwedstrijden ook vrouwenwedstrijden te leiden", legt Forde uit.

"Daarnaast hebben we een versneld traject uitgetekend om ex-speelsters uit de Scooore Super League of onze nationale vrouwenteams te begeleiden om uiteindelijk wedstrijden te fluiten in het profvoetbal. Op die manier krijgen we ook op topniveau extra vrouwelijke arbiters."