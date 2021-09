België speelt troosteloze Daviscup in Paraguay: "Veel meer dan wat velden is hier niet"

Door de coronasituatie speelt Bolivia tegen de Belgen niet voor eigen volk, wel in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion. "Dat is wel een beetje speciaal, want veel meer dan wat velden is hier niet. Alles is hier wel oké, al is het heel beperkt. Er mogen ook maar 200 mensen aanwezig zijn. Je voelt niet echt de Daviscupsfeer", zegt Johan Van Herck aan Sporza.



België treedt aan met een onuitgegeven team. David Goffin stapt in het huwelijksbootje dit weekend en is er niet bij, net als Kimmer Coppejans die elk moment vader kan worden. "Dat wisten we al lang. Daarom hebben we verder gekeken", aldus Van Herck, die met Zizou Bergs en Michael Geerts twee debutanten selecteerde.



"Zizou is de laatste maanden sterk gestegen op de ATP-ranking en staat nu in de top 200. Hij won een aantal Challengertoernooien en vorig jaar gaf hij ook zijn visitekaartje af in Antwerpen. Zijn talent komt nu eindelijk tot ontplooiing."