BEKIJK: Belgian Lion Thibaut Vervoort neemt chocolade medaille in ontvangst

Op de voorbije Spelen in Tokio verbaasde de Belgian Lions, de nationale 3x3 basketploeg, vriend en vijand door het tot in de halve finales te schoppen. De finale bereiken lukte niet, het brons mee naar huis nemen ook niet.

"Die vierde plaats deed heel veel pijn", reageerde Belgian Lion Thibaut Vervoort op bezoek bij Peter Van de Veire. "Of we achteraf er toch tevreden mee moeten zijn? Dat is een grijze zone. Voor mij voelde het alsof we nog niet klaar waren. "

"We moeten nog aan de details werken en professionaliseren. Als we die laatste stap kunnen nemen, dan kunnen we binnen drie jaar in Parijs wel die medaille pakken", klonk het ambitieus.



Vervoort nam vervolgens in naam van de Belgian Lions de chocolade medaille voor hun 4e plaats in ontvangst. Gisteren was het de beurt aan Jonathan Sacoor, die met de Belgian Tornado's in Tokio vierde werd op de 4x400m estafette.