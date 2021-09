Anna van der Breggen past voor WK tijdrijden: "De emmer loopt soms wat over"

Anna van der Breggen is bezig aan haar laatste weken als renster. Begin juli was ze nog uitstekend in vorm en won ze de Giro voor vrouwen. In Tokio moest de Nederlandse vrede nemen met brons in de tijdrit.

Sindsdien zit Van der Breggen in het sukkelstraatje. Vorige week paste ze voor het EK wielrennen. Nu schrapt ze ook het WK tijdrijden van haar programma.

"Anna had te veel op haar bord en dan loopt de emmer soms wat over", vertelt haar teammanager Danny Stam (SD-Worx) aan AD.



"We hebben de uitslagen van haar bloedwaarden gezien en haar vaatje met energie is wat leeg. Anna moet het dus wat rustiger aandoen. De tijdrit is een heel specifiek onderdeel en kost veel energie.’’

Aan de wegrit zal Van der Breggen normaal gezien wel deelnemen. "Maar het is duidelijk dat de voorbereiding ook daarvoor niet ideaal is, al weet je het met Anna nooit. Ze heeft heel veel klasse", besluit Stam.