9 jaar wachten op Gran Turismo 7: dit kunnen we verwachten

Gran Turismo 7 komt uit op 4 mei 2022, exclusief op Playstation 4 en 5. Het is het eerste genummerde vervolg in de racesimulatie-reeks in bijna 9 jaar. De net uitgebrachte trailer toont dat het het wachten waard was.



Het ziet ernaar uit dat GT7 een open world game zal worden, wat wilt zeggen dat spelers zelf kunnen kiezen waar ze wanneer naartoe rijden en zijn ze vrij om de circuits op hun eigen tempo af te leggen.



Het centrale verzamelpunt van de game wordt een grote garage. Dit is waar spelers hun virtuele voertuigen kunnen opslaan: van luxewagens als Porsche of Mercedes tot logge jeeps en alles daartussen.



Zoals altijd kunnen de wagens naar hartelust aangepast en getuned worden. Elke auto kan volledig gepersonaliseerd worden. Zelfs de kleinste veranderingen aan het chassis, de banden of de motor van je auto, hebben gevolgen voor de prestatie van je bolide.

Fans zaten al jaren te wachten op een nieuwe Campaign Mode, waarin races voltooid moeten worden om nieuwe auto’s te winnen, en die is eindelijk terug. Hoe deze er precies uit zal zien, valt nog af te wachten. Wat we wel weten is dat enkel iconische Gran Turismo-circuits ook hun comeback zullen maken.



Klassiekers als Trial Mountain en High-Speed Ring werden in een nieuw jasje gegoten, met details en graphics die de kracht van de PS5 ten volste benutten.



Doorgaans zijn de Gran Turismo-games steeds een soort showcase geweest voor het technische kunnen van de Playstation-consoles, en dat is dit keer niet anders. Wij zijn alvast heel benieuwd naar naar het spel in combinatie met de vernieuwde Playstation-controller.