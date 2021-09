Zedenzaak teistert IJsland, coach Vidarsson: "Ik blijf alleen over en moet bijna zelf het veld op"

IJsland verloor in zijn WK-kwalificatiepoule onder andere van Duitsland, maar dat was maar bijzaak in het oog van de storm. "Het zijn de moeilijkste weken geweest uit mijn carrière", klonk het bij onze analist. "Ik ben moe."

De hele IJslandse top heeft ontslag genomen. Vidarsson is nog de enige man op de brug? "Ja. Ik moet bijna nog gaan voetballen ook, want ik heb ook bijna geen spelers meer. Toen ik overnam in december had ik een droomploeg op mijn blad staan, daar zijn nog 2 spelers van over."

"3 spelers zijn geblesseerd, maar de rest is er niet bij door de zaak. Ze zijn niet allemaal beschuldigd, maar de oudere spelers hebben er ook gewoon geen zin meer in. De kans bestaat dat ze stoppen. Als je 80 interlands met bepaalde ploegmaats speelt en ik mag die personen nu niet meer in de ploeg zetten, dan zeggen de vrienden ook dat ze weg zijn."

Onder anderen Gylfi Sigurdsson van Everton ontbreekt. Hij is wel betrokken bij de zedenzaak. "Over de zaak kan ik niets zeggen, maar als coach mis ik wel mijn Kevin De Bruyne en Eden Hazard van IJsland."