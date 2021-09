Sonny Colbrelli, de familieman die droomt van de Ronde van Vlaanderen

Sonny Colbrelli is voor de wielerliefhebbers uiteraard geen onbekende soldaat. In 2017 drukte hij al zijn stempel op de voorjaarsklassiekers met tal van top 10-plaatsen in het Vlaamse werk en een zege in de Brabantse Pijl als uitschieter. Maar de pocketsprinter en puncher heeft dit jaar de poort naar de absolute top keihard ingetrapt. 6e in Kuurne, 8e in Sanremo en 4e in Wevelgem, het was de voorbode op een briljante zomer met de Italiaanse titel in Imola - een afkooksel van het WK-parcours waar Julian Alaphilippe won - als vaderlandse uitschieter. Colbrelli had in diezelfde junimaand al geïmponeerd in de Dauphiné met een ritzege en 3 tweede plaatsen en werd ook in de Tour de France als een van de potentiële uitblinkers aangekondigd. In de sprints reed hij zichzelf echter veel te vaak in de vernieling, maar de geblokte Colbrelli bewees met een 3e plaats in de Alpenrit naar Tignes dat hij beter dan ooit tevoren klimt. Het is een extra troefkaart die Colbrelli de jongste weken wel met verve heeft uitgespeeld. In de Benelux Tour was hij outstanding in de Ardennenrit en stelde hij met een 2e plaats op de Muur van Geraardsbergen zijn eindzege veilig. Gisteren volgde voor eigen volk de apotheose met de Europese titel in Trentino. Colbrelli kon als de beste Italiaanse plakband als enige het wiel van een ontketende Remco Evenepoel vasthouden en droogde onze landgenoot met de vingers in de neus af in de sprint.

Eerste fiets dankzij spaaractie bij de supermarkt

De wielertoekomst van Sonny Colbrelli stond nochtans niet in de sterren geschreven.



Papa Federico Colbrelli was in de jaren 80 helemaal wild van de tv-serie Miami Vice, waar acteur Don Johnson gestalte gaf aan agent Sonny Crockett. In 1990 kreeg zijn zoon dan ook de flamboyante voornaam Sonny mee.



Colbrelli geeft grif toe dat hij in zijn jeugdjaren geen modelleerling was, maar het blitse glamourleven van zijn tv-inspiratiepersonage was ook niet voor hem weggelegd.



"Mijn ouders hebben me altijd ingepeperd dat ik hard moest werken. Ik mocht alles, maar zeker niet met mijn vingers draaien", vertelt Colbrelli in de Italiaanse pers over zijn jeugd.

Colbrelli trok veel met zijn vader op en stak zijn handen uit de mouwen. De fiets kwam dan ook per toeval op zijn pad. In zijn geval na een verzamelactie bij een winkel.



"Ik had tot dan gevoetbald en geskied, iets waar ik vrij goed in was. En in mijn vrije tijd ging ik vissen."

En toch werd het zaadje geplant tijdens een MTB-race in de provincie Brescia, waar Colbrelli tot eenieders verbazing won.



"Ik was best een gezette jongen met wat overtollige kilo's. Een week later deed ik het ook niet onaardig in barslechte weersomstandigheden. En toen ik de prestaties van Marco Pantani zag, vroeg ik me af waarom ik het zelf niet op de weg zou proberen."