Pogacar start in weg- en tijdrit op WK, Roglic rijdt enkel wegrit

Ook Slovenië pakt uit met een ijzersterke ploeg op het WK wielrennen. Met Tadej Pogacar en Primoz Roglic hebben ze 2 van de beste renners ter wereld in de gelederen.



Pogacar dubbelt en is zowel in de tijd- en wegrit van de partij. Olympisch tijdritkampioen Roglic richt zoals eerder aangekondigd zijn vizier tijdens het WK enkel op de weg.

Met Matej Mohoric vaardigt Slovenië een echt WK-dier af: hij werd al wereldkampioen bij de junioren en de beloften.

De Sloveense selectie worden aangevuld met tempobeul Jan Tratnik, sprinter Luka Mezgec, Jan Polanc, David Per en Domen Novak.