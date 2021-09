Paul Van Den Bosch over poulain Thibau Nys: "Hij kan elke wedstrijd aan"

Ook de Europese beloftevolle wegwielrenners weten nu wie Thibau Nys (18) is. Nys junior is net als vader Sven geboren en getogen in het veld, maar hij bewees zaterdag in Trentino dat hij ook op de weg heel wat in zijn mars heeft. Hoe schat z'n coach Paul Van Den Bosch zijn prestatie in?

Paul Van Den Bosch (Energy Lab) begeleidt na vader Sven nu ook Thibau Nys. De coach temperde de voorbije jaren de verwachtingen, maar na zijn Europese titel van afgelopen zaterdag heeft de jongste Nys stevig op de deur gebonkt. "Ik weet hoe gevaarlijk het is om de lat te hoog te leggen. Daarom blijf ik ook nu nog temperen", steekt Van Den Bosch van wal. "Maar dat het talent er is, heb ik altijd gezegd." "Thibau duwt de laatste jaren topwaarden op verschillende fronten. Hij heeft bijvoorbeeld een piekwaarde in watt per kilogram die op niveau is van WorldTour-sprinters." "Dan heb ik het over pieken van 5 seconden, maar reken er bij dat Thibau nog maar 18 jaar, nog maar 65 kilogram weegt en nog een vijftal kilogram zal bijkomen. Zijn lichaam verandert dus nog."



Die sprintsnelheid illustreerde Nys zaterdag in Trentino. "Ik was er 100 procent van overtuigd dat hij zou winnen. Die sprint bergop was op zijn lijf geschreven, nota bene tegen jongens die al in de WorldTour fietsen." "Naast die piekwaarden haalt hij ook nog eens topwaarden over 5, 10 en 20 minuten. Dat zijn waarden die het niveau van de WorldTour benaderen." "Hij heeft fond, kan bergop rijden en kan sprinten. Hij combineert enkele kwaliteiten die ertoe kunnen leiden dat hij een topper kan worden."



"De Ronde van Namen, het EK, het BK: hij rijdt standaard bij de eerste 3. Je kunt er niet naast kijken dat er talent in zit dat boven het gemiddelde uitsteekt."

"Ideale combinatie van sprintsnelheid en uithouding"

Thibau Nys beschikt over een waaier aan mogelijkheden. Welk type is hij? "Het is nog te vroeg om te zeggen dat hij eventueel een ronderenner is. Daar moet je bijvoorbeeld de Baby Giro voor gereden hebben. Wat zijn je kwaliteiten om dagen na elkaar cols te beklimmen?" "Op stage op Mallorca zien we dat hij zeker bergop kan, maar als je alles bij elkaar legt - zijn piekvermogen, zijn waarden over 10 minuten - dan moet je zeggen dat hij elke wedstrijd aankan."



Kunnen die explosiviteit en snelheid hem ook naar voren loodsen in het Vlaamse werk? "In principe kan hij een koers als de Ronde van Vlaanderen of de Brabantse Pijl aan. Het potentieel is er om in een groot gamma te kunnen presteren. En zo'n eindschot is ook een troef." "Het explosieve, dat is aangeboren, hoewel Sven niet die sprintsnelheid had. Van een trage kun je geen snelle renner maken. Dat heeft met spiervezels te maken, vezels die snel samentrekken. Thibau heeft de ideale combinatie van uithouding en sprintsnelheid."

Het potentieel is er om in een groot gamma aan wedstrijden te kunnen presteren. Paul Van Den Bosch

"Hij heeft kwaliteiten waar veel jonge renners jaloers op zijn"

Vader Sven Nys heeft in het veld een palmares om u tegen te zeggen, zoonlief schitterde bij de jeugd ook al in de cross en onderscheidt zich nu ook op de weg. Is hij een meer complete renner dan zijn papa? Paul Van Den Bosch: "Ja. Zeker als wegrenner en dan vooral door die sprintsnelheid, al had Sven wel een enorm grote motor. Die is bij Thibau nog in ontwikkeling." "Ik denk niet dat Sven het potentieel had om op de weg grote wedstrijden te winnen in de sprint. Dat doet zijn zoon wel. Hij heeft toekomst als renner en hij heeft kwaliteiten waar veel jonge renners jaloers op zijn."



Het lichaam is één element, het hoofd is een ander facet. "Thibau laat ook koersinzicht zien. Hij is clever en weet zich te positioneren. Hij is van jongsaf met niets anders bezig dan met koers. En veldrijden is niets anders dan koersinzicht."

"We bouwen nog veel rust in"

Paul Van Den Bosch heeft al heel wat watertjes doorzwommen, maar is toch onder de indruk van de stormachtige ontwikkeling van Thibau Nys.



"Ik ben begonnen als coach in een ploeg met Johan Vansummeren en Stijn Devolder. Dat waren grote talenten op hun 18 jaar. De vaste regel was toen dat goeie beloften op hun 18e het niveau aankonden, dat ze niet werden gelost in grote wedstrijden." "In het tweede jaar moesten ze in de finale zitten en in het derde jaar moesten ze die finale kunnen afmaken. Wat je nu ziet, is dat er renners zijn - zoals Thibau - die 2 fases overslaan. Dat is heel straf." En toch maakt Van Den Bosch de cirkel rond door te blijven hameren op voorzichtigheid. "Ik heb veel jonge talenten zich zien kapotrijden omdat de lat te hoog lag." "Het is zaak om maturiteit en consistentie te kweken. Als het erin zit, dan komt het wel. Ook op training ben ik op de rem gaan staan. Ook nu bouwen we nog veel rust in. Er zit dus nog veel rek op."