Overzicht: Belgen scoren bij de vleet (maar niet de mooiste goal)

Lukaku opent rekening op Stamford Bridge

Romelu Lukaku heeft zijn terugkeer op Stamford Bridge, de thuishaven van Chelsea, gevierd met twee doelpunten. De Rode Duivel had amper een kwartier nodig om zijn rekening te openen en fleurde in de extra tijd zijn wedstrijd op met nog een doelpunt.

Leandro Trossard kroont zich tot matchwinnaar

Brighton had de nodige moeite met promovendus Brentford, maar kon in het absolute slot rekenen op Rode Duivel Lenadro Trossard. Hij zette aan de rand van de zestien twee verdedigers in de wind en draaide het enige doelpunt van de wedstrijd in de benedenhoek.

Jason Denayer doet zijn duit in het zakje

In een duel tussen Rode Duivels heeft Jason Denayer aan het langste eind getrokken. De verdediger speelde een sterke partij en bezorgde Olympique Lyon een dubbele voorsprong tegen Strasbourg, waar Matz Sels tussen de palen stond.

Batshuayi vindt zijn draai bij Besiktas met 2 goals

Bij de Rode Duivels kon Michy Batshuayi geen potten breken tegen Wit-Rusland, maar in het shirt van Besiktas blonk de aanvaller wel uit. Hij nam twee doelpunten voor zijn rekening in de 3-0-overwinning tegen Malatyaspor. Is de spits vertrokken in Turkije?

Ook Ronaldo droomt bij terugkeer bij Manchester United

Niet alleen Romelu Lukaku richtte de schijnwerpers op zich bij zijn terugkeer in het oude nest. Ook Cristiano Ronaldo beleefde een droom in "The Theatre of Dreams". Op Old Trafford was de Portugese sterspeler meteen goed voor twee goals tegen Newcastle United. Na 12 jaar heeft Manchester United zijn topspits weer in de armen gesloten.

Heerlijke afstandstreffer in de FA Cup

Het mooiste doelpunt kwam evenwel niet van de voet van Lukaku of Ronaldo. Bij het bescheiden Margate FC schitterde Jake Embery afgelopen week met een hattrick in de FA Cup. Vooral zijn 2e goal werd gretig gedeeld op sociale media. Een prachtige treffer vanaf de middencirkel.

Pechvogel Elliott maakt andere pechvogel gelukkig