Is Raducanu de nieuwe Sjarapova? "Ze heeft alleszins zelfde star quality"

“Niet alleen in het stadion was er grote druk, ook vanuit Groot-Brittannië. Zaterdagochtend bladerde ik eens door de Britse kranten en wie prijkte er consistent op de voorpagina’s: Emma Raducanu. Zowel in The Guardian, The Telegraph als The Daily Mail. Zelfs Gary Lineker tweette erover.”

“Daarbovenop staat ze altijd positief gezind op de court, haar lichaamstaal is uitstekend. Ik heb de laatste drie wedstrijden gezien, maar ik heb haar geen enkele keer met een racket zien gooien. Zelfs in de moeilijke slotfase, waarin ze twee matchballen onbenut laat en ook valt met een bebloede knie als gevolg waarna ze het publiek tegen zich krijgt, blijft ze ijzig kalm en maakt ze het af met een ace.”

“Eigenlijk is het niet moeilijk, ze is nu al een wereldster”, steekt Dirk Gerlo meteen van wal. “Op haar 18e is ze enorm volwassen, staat ze onbevangen op het terrein en laat ze de immense druk niet aan haar hart komen. In heel het toernooi verliest ze geen enkele set, dat spreekt boekdelen. En vanochtend mocht ze al optreden in "Good Morning America".”

Dat de druk die de Engelse sportfans kunnen zetten op hun atleten van zwaarwegende aard is, kan je nagaan bij de Engelse voetbalselectie. “Football’s coming home” werd finaal niet opgevolgd op het EK, maar de US Open-trofee meert wel aan het op eiland.

"Er werd al veel gezegd over haar looks, maar dat is misschien de verkeerde insteek"

De Britse is met haar overwinning op het Amerikaanse grandslamtoernooi de jongste grandslamwinnares sinds Maria Sjarapova (17 jaar in 2004 toen ze Wimbledon won). Dat roept een onvermijdelijke vergelijking op: is ze de nieuwe Maria Sjarapova?

“Er is al heel veel gezegd over haar looks, dat viel mij op. In de kranten ging het meer over haar voorkomen dan over haar tennis, dat is misschien wel de verkeerde insteek”, vindt Gerlo.

“Maar vergeet niet: Sjarapova werd in 2004 al tot "nieuwkomer van het jaar" gekroond. Ze nestelde zich voor haar winst in Wimbledon al in de top 20 van de wereld. Maar wat zag je ook bij de Russin: het duurde wel even voor ze haar tweede grandslam won – pas in 2006 won ze de US Open.”

“De voorbije drie seizoenen krijgen we telkens nieuwe namen, of het nu Osaka, Andreescu of Krejcikova is. Maar de bevestiging is nooit meteen gekomen. Nu is het zaak om een hele goeie omkadering te hebben. Ze heeft al een hele goeie trainer met Andrew Richardson en ze kreeg een goeie opleiding. Maar geef haar nu wat ademruimte, want er zal onwaarschijnlijk veel op haar afkomen. Iedereen die een grandslam wint, zegt: “vanaf vandaag verandert mijn leven”, dus dat gaat voor Raducanu niet anders zijn.”