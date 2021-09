IJzersterke Deense WK-vloot, maar geen Kragh Andersen in de selectie

Denemarken wordt zonder twijfel een van de allersterkste blokken in de wegrit op zondag 26 september tussen Antwerpen en Leuven.



Kasper Asgreen won dit voorjaar de Ronde van Vlaanderen, Magnus Cort Nielsen was een van de smaakmakers in de Vuelta met 3 ritzeges en Mads Pedersen veroverde de regenboogtrui in Yorkshire in 2019.



Het trio wordt aangevuld met Mikkel Bjerg, drievoudig wereldkampioen tijdrijden bij de beloften, Mikkel Honoré, die een uitstekend najaar rijdt, Andreas Kron, een goudhaantje van Lotto-Soudal, nationaal kampioen Mads Würtz Schmidt en ex-Omloop-winnaar Michael Valgren.



Dat de weelde bijzonder groot is, bewijst de afwezigheid van Søren Kragh Andersen in de selectie van de Denen.