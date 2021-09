Hard tegen onzacht: botsingen en clashes in het voetbalweekend

Kayembe beukt Bataille tegen de reclameborden

Spectaculaire botsing tussen Nuhu en Verstraete

Het ging er fysiek stevig aan toe in Eupen. Toen Nuhu een aanval op gang wilde zetten, sprong de bal een beetje te ver van zijn voet. Verstraete wilde het leer onderscheppen, de twee kwamen onzacht met elkaar in aanraking en hadden verzorging nodig.

Eupen-coach gaat als razende tekeer, knuffelt daarna Priske

Gefrustreerde Vossen deelt een klap uit en krijgt rood

Thuis tegen Cercle zaterdagavond zullen alle Zulte Waregem-spelers wel gebaald hebben, maar Jelle Vossen toch nog niets meer. Cercle draaide een 2-0 achter in het slot om in een 2-4 voor.



Alsof die dreun nog niet genoeg was, tikte Vossen in de extra tijd nog in het gezicht van Velkovski. Rood oordeelde de VAR. Vossen vond het te streng.