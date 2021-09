Europese beloftekampioenen Colpaert en Vyvey: "Voor Spelen zullen we moeten strijden"

"We hebben onze tweede Europese titel bij de beloften met groot overwicht behaald, vertelt Tibo Vyvey aan Sporza. "We startten als topfavorieten, de druk was best groot, maar na ongeveer 1.000 meter was het al duidelijk dat we het zouden halen."

"Ik vind dat ze best zo snel mogelijk de knoop doorhakken. Ofwel hou je een duo dat goed draait en dat ook omzet in resultaten samen. Ofwel gooi je het open."

"Concurrentie maakt ons sterker"

"We weten dat we nog stappen moeten zetten"

Colpaert en Vyvey studeren allebei kinesitherapie. "We hebben – met een finale op de wereldbekerwedstrijd in Luzern en ook nog brons op het WK voor de beloften – een geweldig jaar achter de rug. In de coronalockdown hebben we veel extra kunnen trainen en daar plukken we nu de vruchten van."

"Dat het zo goed draait tussen ons komt onder meer doordat we zo complementair zijn", zegt Marlon Colpaert. "We hebben dezelfde mindset en onze lichaamsbouw is heel gelijkaardig."

"Dat is inderdaad een groot voordeel voor de afstellingen in de boot", zegt coach Neus. "Tibo en Marlon schelen maar 7 millimeter in lichaamslengte. Zo krijg je ze veel gemakkelijker samen tot één geheel."