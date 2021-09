Djokovic blijft nummer 1 voor Medvedev, Goffin behoudt 30e plaats

Djokovic hoopte in New York de Grand Slam (de 4 toernooien in 1 jaar) te vervolledigen en met 21 grandslamtitels alleen recordhouder te worden, maar "Nole" stuitte in de finale op Medvedev. Die veroverde zo zijn allereerste grandslamtitel.



In het ATP-klassement heeft Djokovic nog altijd een comfortabele voorsprong van 1.353 punten op Medvedev. De Griek Stefanos Tsitsipas en de Duitser Alexander Zverev blijven respectievelijk derde en vierde, de Rus Andrey Roeblev wipt over Rafael Nadal en Dominic Thiem van zeven naar vijf.

David Goffin blijft ondanks zijn snelle exit op Flushing Meadows nummer 30 van de wereld, maar hij zal nog wegzakken aangezien de beste Belg inmiddels een punt zette achter 2021 door een knieblessure.

Lager op de ranking doet Botic van de Zandschulp een uitstekende zaak. De 25-jarige Nederlander haalde vanuit de kwalificaties de kwartfinales, waar hij verloor van Medvedev. Hij stijgt in het klassement van 117 naar 62.

Zizou Bergs (191e, +9) blijft de Belgische nummer twee voor Kimmer Coppejans (209e, -1) en Ruben Bemelmans (221e, +1).