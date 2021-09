Dejonghe: "Schuld ligt bij Verstappen", "Weinig klasse dat hij niet naar Hamilton ging"

Het stof is een dag na de crash tussen titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton op het circuit in Monza nog niet gaan liggen. Wie er schuld aan had, is voor Formule 1-commentator Sam Dejonghe helder: Max Verstappen. "Hij had de keuze om dat manoeuvre af te breken", vertelt hij.

De winnaar in de Grote Prijs van Monza kwam niet uit de Red Bull-stal, noch uit die van Mercedes. Toch werden ook nu Max Verstappen en Lewis Hamilton het drukst besproken na de race. De oorzaak? De spectaculaire crash. "Voor mij was het eigenlijk meteen duidelijk dat het grootste deel van de schuld bij Verstappen ligt, om niet te zeggen alle schuld", vertelt Dejonghe. "Hij rijdt op dat moment achter Hamilton, ook al komt die uit pitlane, en hij is dus diegene die het manoeuvre inzet. Hij had de keuze om het manoeuvre te plaatsen of om het te staken. Er was volgens mij geen plaats voor en hij deed het toch. Dat heeft tot de crash geleid." Verstappen is het niet eens met die lezing van de feiten. Maar heeft hij ook een beetje de schijn tegen door zijn fellere manier van racen? "Iedereen kent hem zo en dat maakt van hem ook een uitstekende piloot. Hij zorgt voor spanning in de Formule 1." "Ook nu was het eerste deel van het manoeuvre eigenlijk knap, maar het liep mis bij deel twee. Hij wist volgens mij al dat het niet zou lukken. In zijn lichaamstaal achteraf en ook in het perscommuniqué van Red Bull merk je dat ze niet echt agressief zijn en dat zegt misschien ook wel iets over schuldbesef."

De straf voor Verstappen? "Geen twee maten en twee gewichten"

Verstappen kreeg ook een straf voor zijn aandeel in de crash: drie plaatsen achteruit op de grid. "De mensen denken dat er met twee maten en twee gewichten gewogen wordt, maar dat is niet zo. Het vorige grote incident was op Silverstone. Daar tikte Hamilton Verstappen aan en hij kreeg daar "maar" 10 seconden straftijd voor." "Maar toen was Hamilton nog zelf in de race en dan krijg je meteen een straf. Dat kon nu niet. En dat is voor veel mensen moeilijk te begrijpen."

"Het is wel een ongelooflijk toeval dat dit gebeurd is. Red Bull deed een mislukte pitstop en Mercedes eigenlijk ook. En toch komen ze zo samen uit op de baan. Het universum wilde het zo op die manier precies. Op zich is dat de traagste bocht van het circuit, maar ook daar kan het verkeerd lopen." Hamilton mag de halo bedanken na het incident. "De wagens zijn licht, maar het weegt toch nog iets .De halo heeft ervoor gezorgd dat die auto niet nog verder over de auto van Hamilton kon glijden. Het wiel kon niet in de cockpit raken van Hamilton."

Het is wel een ongelooflijk toeval dat dit gebeurd is. Het universum heeft het zo gewild precies.

"Ik gun het Red Bull, maar ik denk dat Mercedes slimmer en rustiger is"