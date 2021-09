De Champions League-poule van Club Brugge? Een nachtmerrie

"Ploegen uit een ander zonnestelsel"

"Groep A is gewoon een nachtmerrie voor Club Brugge", valt Peter Vandenbempt met de deur in huis. "PSG en City zijn ploegen uit een ander zonnestelsel."

"Als Club wil blijven groeien, moeten ze een keer doorstoten in de Champions League. Maar in zo'n groep? Neen, dan moet je die ambitie voor een jaar opbergen."

"In bepaalde poules mag je enige hoop koesteren. In deze groep is dat simpelweg niet realistisch. Het zal harken worden om 3e te worden, want Leipzig was zowat het zwaarste wat je kon loten uit bokaal 3."

"Ik kan sympathiek blijven en zeggen: "In het voetbal weet je maar nooit, in voetbal kan het altijd", zegt Vandenbempt, "maar als ik aan kansberekening doe, kom ik bij een Contador-getal uit voor Club Brugge. Dat is nu eenmaal de realiteit."