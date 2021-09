De Cauwer: "Op tactisch vlak moet Remco Evenepoel nog wat groeien"

Remco Evenepoel en Sonny Colbrelli doken zondag samen de slotfase van het EK in. Onder impuls van het versmachtende tempo van de Belgen bleef dat duo alleen over, met een voorsprong van 1'40" op de eerste achtervolgers.



Aangezien Colbrelli de betere sprinter is, werd er verwacht dat Evenepoel de Italiaan de kop zou opdringen. Maar dat gebeurde niet.

“Het ABC van het wielrennen zegt in deze situatie: niet meer rijden. Het is Evenepoel ook gezegd door de bondscoach", weet José De Cauwer. "Sven Vanthourenhout ging naast Evenepoel rijden en is het uitdrukkelijk gaan vragen. Maar 2 minuten later reed hij weer aan kop."



"Remco zelf vindt dat het geen verschil uitmaakte. Wat brengt het op om niet te rijden? Maar als je het niet probeert, dan weet je het nooit. Hij had Colbrelli nerveus moeten maken en in zijn wiel blijven plakken. De zege zou nog altijd moeilijk geweest zijn, maar misschien had Remco in de laatste bocht wel aan kop kunnen opdraaien."



Remco gebruikte de tactiek van de versmachting. Had hij bij de laatste klim nog kunnen wegspringen?



De Cauwer: “Hij had het anders aan boord kunnen leggen door boven een ultieme versnelling te plaatsen. Maar ook dat scenario bracht het risico met zich mee dat het in de kaart van Colbrelli zou spelen. Uiteindelijk werkte de versmachting wel bij Cosnefroy en net niet bij Colbrelli. Jammer."

"Zonder de 2 met elkaar te vergelijken, maar bij Thibau Nys ging het totaal anders. Nys heeft 500 meter gereden: 300 meter boven op de klim en 200 meter in de sprint. Daarvoor moet je de versnelling hebben die veldrijders aankweken. Dat was ideaal, want Thibau Nys had geen overschot. Iedereen moet het op zijn manier doen."