Viviani houdt Ackermann van hattrick in GP Fourmies

Op dezelfde dag als het EK stond ook de GP van Fourmies op de wielerkalender. De laatste 2 jaar werd de koers in het noorden van Frankrijk steevast beslist in de massasprint. Twee maal kwam ook dezelfde winnaar uit de bus: Pascal Ackermann.



Ondanks enkele verwoede ontsnappingspogingen was er ook dit jaar geen ontkomen aan de sprint. Op 20 kilometer van de streep maakte het grote pak zich dan ook op voor het gedrum in de laatste hectometers.



Hoewel Lotto-Soudal in de laatste 2 kilometer nog 3 mannetjes overhield, liet de ploeg van John Degenkolb zich in de absolute slotfase toch nog ringeloren.



Zowel Bora als Cofidis timeden hun treintje perfect en gingen nek aan nek de laatste kilometer in.



Titelverdediger Ackermann leek in eerste instantie zijn hattrick te vervolledigen, maar werd in extremis nog geremonteerd door Elia Viviani.



Geen 3 op 3 dus voor de Duitser wel een eerste voor de Italiaan.