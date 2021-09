Wout van Aert is aan een indrukwekkende Ronde van Groot-Brittannië bezig, maar ook naast de fiets charmeert de renner van Jumbo-Visma. Hij kreeg bezoek van Mark Cavendish en zoontje Casper, die blijkbaar grote fan is van Van Aert. Onze landgenoot gaf de jonge knaap een Belgisch kampioenentruitje waarop Casper hem met een knuffel bedankte. Ook mama Peta Todd zag dat het goed was...