Vanthourenhout: "Iedereen in WK-selectie is op niveau, dat geeft vertrouwen"

"Ons plan kwam goed uit, tot de laatste 7 of 8 kilometer", zei Sven Vanthourenhout na de wegrit bij de profs. "Het liep ook niet verkeerd, maar we hadden nog de verkeerde renner mee. Zilver is een klein beetje zuur, maar tegelijkertijd toch heel mooi."

"We hadden op voorhand drie cruciale punten meegegeven en de renners hebben zich daar perfect aan gehouden. We raakten Gilbert snel kwijt door kettingproblemen en Dylan Teuns had last van de warmte, dat had hij gisteren ook al aangegeven. Maar we hadden nog sterke jongens in de finale en die hebben het perfect gedaan. Een dikke pluim."

De prestatie van Victor Campenaerts sprong toch bijzonder in het oog. "Hij reed een berekoers. Je kan blijkbaar ook té goed zijn. Hij was een paar procentjes beter dan hij zelf had gedacht en dan is hij soms wat te enthousiast. Maar het is duidelijk dat hij een heel goede renner geworden is. Hij behoort misschien wel tot de beste 5 renners hier vandaag. Chapeau."

Door het wegvallen van Campenaerts, konden de Belgen iets minder sterk uithalen. "Het was het plan om met twee man te openen in die laatste twee rondes, maar nu moest Hermans het alleen doen en konden we het Colbrelli net niet moeilijk genoeg maken. Of het anders wel gelukt was, dat weet je niet. Zilver was misschien het hoogst haalbare."