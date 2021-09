Stig Broeckx fietst mee in toertocht: "Ongelofelijk wat een veerkracht"

Stig Broeckx heeft een nieuwe stap gezet in zijn revalidatie na zijn val in de Ronde van België in 2016, waarbij hij een zwaar hersenletsel opliep. De ex-profrenner van Lotto-Soudal toonde zich de voorbije jaren een toonbeeld van levensvreugde en doorzettingsvermogen. Gisteren reed hij voor het eerst 30 km op een koersfiets tijdens de toertocht Hel van de Kempen in Dessel.