Rally van Monza vervangt net als in 2020 WK-slotmanche in Japan

De Italiaanse manche was om soortgelijke redenen al in laatste instantie aan de kalender voor 2020 toegevoegd. Sébastien Ogier kroonde er zich in december in een Toyota voor de zevende keer in zijn carrière tot eindwinnaar.



En de achtste kan hij ook al voelen: na negen rally's voert de Fransman van Toyota het rijdersklassement aan met 180 punten, met 44 punten voorsprong op zijn Britse teamgenoot Elfyn Evans en 50 op Thierry Neuville (Hyundai).



De volgende twee manches, voor de Rally in Monza dus, vinden plaats in Finland (1-3 oktober) en Spanje (14-17 oktober).