Orée behoudt als enige team het maximum na 3 speeldagen

Orée won zelf met 2-1 van Daring en zag hoe Léopold met 4-3 verloor bij Braxgata. Herakles en Racing deelden dan weer de punten: 2-2.



De heruitgave van de finale van vorig seizoen tussen Dragons en de Waterloo Ducks eindigde onbeslist: 0-0.



Orée, Léopold en Racing hadden geen averij opgelopen in de eerste twee speeldagen, maar enkel de club uit Woluwe blijft dus ongeslagen.



Het Léopold van Tom Boon beet in Boom met 4-3 in het zand na een hattrick van Loïck Luypaert voor Braxgata in de eerste helft.



Red Lion Nicolas De Kerpel en zijn teammaats van Herakles hielden dan weer Racing in bedwang,



Het Orée van John-John Dohmen won op de valreep na een strafcorner. De topaffiche Dragons-Watducks kende geen winnaar.



Gent en Beerschot speelden 3-3 gelijk, Leuven won met 4-3 van Antwerp.



In de stand heeft Orée 9 op 9, Racing telt 7 punten, Léopold en Leuven hebben 6 punten.