Nog een ritje én het rondje: Wout van Aert is de slokop in Tour of Britain

Bekijk de sprintzege van Wout van Aert:

Vierklapper voor Wout van Aert, Ethan Hayter iets te braaf

Wout van Aert moest rekenen op een slotsprint en de bonificatieseconden om thuisrijder Ethan Hayter nog van het hoogste schavotje te duwen.



De Belgische kampioen werd geholpen door Deceuninck-Quick Step, dat Mark Cavendish wilde laten schitteren in Aberdeen.



De bestelde massasprint werd tijdig geleverd, maar Cavendish beschikt niet meer over zijn wonderbenen van in de Tour.



Het was zowaar André Greipel die de sprint naar zich toe leek te trekken, maar dat was buiten Van Aert gerekend.



Hayter liet de kans liggen om Van Aert in de tang te nemen en de Belgische kampioen ging als een volleerde sprinter met de vingers in de neus over al zijn concurrenten.



Dankzij zijn 4e ritzege (op 8 etappes) is hij ook eindwinnaar in de Ronde van Groot-Brittannië.