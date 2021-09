MMA'er Belfort mept ex-bokskampioen Holyfield (58) technisch KO in eerste ronde

Het was de grote rentree van Holyfield, die op zijn 58e weer in de ring stapte. 10 jaar na zijn laatste kamp tegen Brian Nielsen waagde de Amerikaan zich nog eens aan een boksevent.



Normaal gezien moest Belfort het opnemen tegen de Amerikaan Oscar De La Hoya, maar door een coronabesmetting moest die verstek geven. Daarop besloot Holyfield naar voren te treden.





Al na enkele seconden kreeg Holyfield flink wat klappen te verwerken. Na heel wat incasseren viel de Amerikaan tegen de grond. De scheidsrechter stopte het gevecht, tot ergernis van Holyfield.

"Ik was niet geblesseerd", vertelde Holyfield, die de keuze "een beetje jammer" vond. "Het is nu zo, maar ik denk dat het een verkeerde keuze was."





De Amerikaan pakte goud op de Olympische Spelen in 1984 en werd ook wereldkampioen bij de zwaargewichten.