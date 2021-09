Geëmotioneerde Vincent Kompany: "Craig Bellamy worstelt met depressie en vertrekt"

Emotionele Kompany over de psychologische problemen van Bellamy: "Het monster is terug"

Vincent Kompany kende Craig Bellamy nog van bij Manchester City en haalde de voormalige spits in de zomer van 2019 naar Anderlecht.



De 42-jarige Welshman, een woelwater tijdens zijn carrière, leverde puik werk bij de beloften en werd na de vele personeelswissels overgeheveld naar de technische staf bij de A-kern.



Die samenwerking eindigt nu, zo meldde Vincent Kompany na de 7-2-zege tegen KV Mechelen.



Bellamy heeft zijn psychologische problemen nooit verborgen en gaat opnieuw door een moeilijke periode.



"Het monster is terug", gaf Kompany aan. "We moeten hem de kans geven om weer gezond te worden."

"Hij kampt al langer met deze problemen en moet zich nu laten verzorgen. Craig was voor ons een unieke persoon en coach."



"Hij is heel belangrijk geweest in de ontwikkeling van jongeren zoals Jeremy Doku, Yari Verschaeren en Albert Sambi Lokonga."



"Maar gezondheid gaat voor op het voetbal en onze deur staat altijd open voor Craig."