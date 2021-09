Evenepoel: "Heb mijn kans net niet gegrepen, nu ga ik me leegrijden voor Wout"

De Belgische ploeg moest op het EK tevreden zijn met zilver. Remco Evenepoel was beresterk, maar hij kon niet afrekenen met de snelle Sonny Colbrelli. Een teleurstelling, maar ook een hoopvol signaal. "Ik sta er opnieuw, dat is het belangrijkste."

Remco Evenepoel reageerde na de finish met een armgebaar waaruit toch wat frustratie sprak, maar enkele minuten later klonk hij al anders. "Ik kan Colbrelli niets verwijten. Hij was heel sterk. We waren met twee misschien wel de sterksten in koers. HIj is de verdiende winnaar als je hem de voorbije weken ook zag rondrijden." "Het was een heel lastige koers. De Italianen hebben echt op adrenaline gereden. Er was zoveel publiek. Ik reed enorm rap naar boven die laatste keer, maar Colbrelli moest maar een ding doen: overleven. Ik zag dat hij het moeilijk had, maar hij kraakte niet. Hij heeft een betere sprint dus hij moest daarop gokken. Dat hoort bij de koers. Het is jammer dat ik geen goede sprint heb, maar dit zal nog gebeuren." "Ik wil de ploeg bedanken. Iedereen heeft een sterke koers gereden. We waren het sterkste land. We reden ook slim en waren er overal bij waar het moest. Op 2 ronden van het einde gaan we aan en die aanval was stevig genoeg om de grote mannen zoals Pogacar eraf te gooien. Ik raakte net niet alleen weg, Cosnefroy en Colbrelli kwamen nog terug."

Het belangrijkste is dat ik er weer sta. Ik had graag die trui gepakt, maar je kan niet alles willen in het leven.

Is de teleurstelling dan meteen weg? "Het is natuurlijk heel zuur. Ik weet niet of ik er de komende jaren nog eens zo dichtbij zal komen op een lastig parcours. Maar het belangrijkste is dat ik er weer sta. Dat is heel fijn. Al had ik heel graag die trui gepakt. Ach, je kan niet alles willen in het leven. Op naar volgende week." Volgende week is er inderdaad eerst het WK tijdrijden en daarna volgt het WK op de weg. Wat zegt deze prestatie richting dat kampioenschap? "Ik denk dat Wout nu wel kan zien dat ik goed ben. Hij mag erop vertrouwen dat ik alles voor hem zal doen. Ik had vandaag mijn kans en ik heb ze net niet gegrepen. We gaan ons best doen om er zondag samen voor te gaan en de week daarna zal ik me leegrijden voor Van Aert."

Hermans: "Normaal voel je 180km niet, maar het was uitzonderlijk zwaar"

"Het is wel een medaille", relativeert Ben Hermans de teleurstelling. "Remco heeft zijn best gedaan, heel de ploeg heeft haar best gedaan. We waren mee in alle belangrijke ontsnappingen. We hadden een beetje pech met die materiaalpech van Campenaerts, anders zaten we met drie man mee. Dat was een beetje jammer." "We hadden wel gedacht dat de groep nog groter zou zijn, maar de koers brak al open op 7 rondes van het einde. Het was echt heel lastig. Ik denk dat meer dan de helft van het peloton al tegen krampen aanzat op 50 kilometer van de finish. Dat is uitzonderlijk. Het was ook heel warm en het was niet makkelijk om de juiste voeding binnen te krijgen omdat het zo snel ging." Het was inderdaad een slagveld. "Ik had gedacht dat ik niet eens lege benen zou hebben, normaal voel je 180 kilometer niet. Maar nu werd het al zwaar op 80 kilometer van de finish. Het was koers van begin tot einde." Is de ploeg nu tevreden met zilver? "Het is een beetje vervelend. Colbrelli is in de vorm van zijn leven, dus we wisten dat het moeilijk zou worden om hem te lossen. Op 5 rondes was hij even gelost en moest hij alles uit de kast halen om weer naar die kopgroep te springen. Ik had al aan Remco gezegd dat niemand hem zou kunnen volgen vandaag, maar helaas."

Campenaerts: "Remco moet ons op het WK in een zetel zetten"

Victor Campenaerts reed ook een sterke koers, maar werd gehinderd door materiaalpech. "Ik denk dat ik nog goed werk had kunnen doen voor Evenepoel", vertelt hij na de race. "We zaten echt in een perfecte situatie met drie in die kopgroep." "Ik had een heel goede dag dus die pech was heel frustrerend. Ik moest wisselen van fiets. Ik zat plots op een neutrale fiets en dat zadel stond 10 centimeter te hoog. Ik had nog iets over en heb op frustratie dan nog een top 10-plaats kunnen halen." "We hadden nog een plannetje voor de voorlaatste ronde, zeker omdat Evenepoel bergop toch beter is dan Colbrelli. Maar omdat ik er niet meer was, konden we dat niet uitvoeren. En ja, sprinten tegen Colbrelli, dat is heel moeilijk." "Zilver is zeker niet slecht. En het is fijn voor Colbrelli dat hij Europees kampioen wordt in eigen land. Wat dit zegt voor het WK? Dit is een ander parcours. Ik denk dat het WK toch een sprint wordt met een grotere groep en dat is moeilijk voor Remco. Wout had in deze situatie ook meer kans gemaakt op goud. Evenepoel moet ons op het WK in een zetel zetten en de andere landen onder druk zetten."

Dewulf: "Hebben getoond dat we afspraken kunnen maken als Belgen"