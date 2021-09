Pascal Eenkhoorn (24) heeft de harten van de wielerfans gestolen. De Nederlander zat vandaag in de vlucht van de dag in de Tour of Britain, maar had op 10 kilometer van de finish nog oog voor een fietsend rennertje aan de kant van de weg. De jongen leverde een flinke inspanning en werd beloond met de bidon van de renner van Jumbo-Visma na een plechtige overhandiging.